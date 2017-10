Am Sonntag, dem neunten Spieltag der A-Junioren Bundesliga, besiegte die U19 von DJK Arminia Klosterhardt die Junioren von Fortuna Köln mit 1:0 (0:0).

Es war das Duell zweier Aufsteiger und aktuellen Keller-Kinder der A-Junioren Bundesliga. Arminia Klosterhardt hatte nach acht Spieltagen fünf Zähler auf dem Konto. Die Gäste aus Köln rangierten mit zwei Punkten weniger auf dem vorletzten Rang der Tabelle.

Für beide Mannschaften stand früh in der Saison schon einiges auf dem Spiel. Aus diesem Grund begann die Begegnung auch etwas schleppend. Keines der beiden Teams wollte zu früh einen Fehler machen.

Nach zehn Minuten setzte die Arminia mit einem Schuss aus kürzester Distanz durch Salim El Fahmi die erste Duftmarke in der Partie. Fortunas Keeper Hadi Mortada reagierte aber blitzschnell.

In der Folge wurde die Begegnung offener. Beide Teams lieferten sich einen Kampf auf dem schwierigen Geläuf im Arnold-Germar-Stadion. Viele kleine Fouls und Wortgefechte bestimmten den restlichen Verlauf der ersten Hälfte. Für die Fortuna hatten Nico Ochojski (34.) und Hasan Akcakaya (36.) kurz vor der Pause die Führung auf dem Fuß, scheiterten aber am erneut glänzend aufgelegten Klosterhardter Schlussmann Alexander Kraus.

In Durchgang zwei bot sich den 250 Zuschauern ein ähnliches Bild. Vor allem Klosterhardt hatte durch zahlreiche Standards immer wieder die Möglichkeit, gefährliche Situationen zu schaffen. Meistens landeten die Freistöße und Eckbälle von Thorben Kern und Hendrik Rouland aber beim Gegner oder wurden nicht konsequent abgeschlossen.

Die Fortunen kamen gut und griffig aus der Kabine. Meistens scheiterten die Angriffsversuche der Domstädter aber am oder im Strafraum an mangelnder Passgenauigkeit oder aufgrund des bärenstarken Kraus im Arminia-Tor, der erneut in höchster Not gegen Ochojski klärte (63.).

Die entscheidenden Szenen spielten sich dann zehn Minuten vor dem Ende der Partie ab: Zunächst scheiterte Akcakaya aus 18 Metern per Freistoß an der Mauer. Im Gegenzug war es dann der eingewechselte Ali Hasan Hammoud, der El Fahmi den Treffer des Tages auflegte und den ersten Heim-Dreier für den Überraschungs-Aufsteiger in der Bundesliga perfekt machte. Damit verlässt die Arminia aktuell die Abstiegsränge.