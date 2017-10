Eigentlich war der Samstag für Borussia Dortmund kein erfreulicher Tag. Bei Eintracht Frankfurt verspielte die Mannschaft von Trainer Peter Bosz eine 2:0-Führung. Endstand: 2:2.

Doch auf der Rückfahrt des BVB ins Revier sorgten die schwarz-gelben Fans für einen besonderen Moment, sodass Abwehrspieler Marc Bartra bei Twitter nur festhalten konnte: "Die besten Fans aller Zeiten."

Was war passiert? Als der Dortmunder Mannschaftsbus auf der A45 im Stau stand, formierten sich zahlreiche BVB-Fans vor dem Bus, hielten ihre Schals in die Höhe und sangen gemeinsam: "You´ll never walk alone". Der BVB postete ein Video von der Aktion bei Twitter, garniert mit zwei schwarz-gelben Herzen. Ein besonderer Moment, der die Spieler nach dem unglücklichen 2:2 in Frankfurt aufbauen wird.