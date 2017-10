Der SC Paderborn dominiert weiterhin die 3. Fußball-Liga und kann voller Selbstvertrauen in das DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten VfL Bochum gehen.

"Wir freuen uns über die jetzige Situation. Und am Dienstag versuchen die Jungs gegen Bochum, in die nächste Runde zu kommen", sagte Trainer Steffen Baumgart nach dem 3:0-Sieg am Samstag gegen den VfR Ahlen. Mit dem elften Saisonsieg am 13. Spieltag konnten die Ostwestfalen ihre Tabellenführung ausbauen.

In der zweiten Pokalrunde hat Paderborn am Dienstag (18.30 Uhr) gegen Bochum Heimrecht und peilt den Einzug ins Pokal-Achtelfinale an. "Die Jungs gehen Woche für Woche an ihre Leistungsgrenze. Die Mannschaft ist jung und entwickelt sich weiter", lobte Baumgart seine Auswahl. Bereits in der ersten Pokal-Runde konnte der Drittligist einen Coup landen und den klassenhöheren FC St. Pauli ausschalten (2:1).

In der Liga profitierten die Paderborner am Wochenende von den Patzern der Verfolger 1. FC Magdeburg (0:3 gegen Unterhaching) und Fortuna Köln (0:1 gegen Meppen). Der Vorsprung des Spitzenreiters zu Relegationsplatz drei beträgt bereits sieben Punkte. "Wir schauen auf uns. Die Mannschaft leistet ein hartes Stück Arbeit", meinte der Coach.

Gegen Aalen agierte Paderborn effizient und hatte mit Leopold Zingerle einen starken Torhüter. Massih Wassey per Foulelfmeter (12.), Dennis Srbeny (79.) und Sven Michel (87.) waren die Torschützen für das Baumgart-Team.