Was ein Tweet in der heutigen Social-Media-Gesellschaft auslösen kann, bewiesen am Donnerstagabend drei Worte von Lukas Podolski.

"Czekacie na mnie" (zu deutsch: "Wartet auf mich"), twitterte "Poldi" als Antwort an Górnik Zabrze - seinem polnischen Lieblingsklub. Dieser hatte nämlich einen Tag vor dem Ligaspiel gegen Korona Kielce, das vom ehemaligen MSV-Trainer Gino Lettieri betreut wird, folgendes getwittert: Piłkarze Górnika: - Powalczmy wspólnie o trzy punkty na boisku i kolejny komplet na trybunach! (zu deutsch: An die Górnik-Spieler: Lasst uns wieder um drei Punkte auf dem Spielfeld und ein ausverkauftes Haus auf den Tribünen kämpfen). Poldis Antwort: "Wartet auf mich". Dieser Tweet bescherte dem ehemaligen deutschen Nationalspieler bis dato (Stand: 21. Oktober 2017, 19 Uhr) 77 Retweets und 774 Likes. Es gab aber auch zahlreiche Antworten an "Poldi" mit dem einhelligen Tenor: "Komm nach Zabrze. Wir warten auf dich, Lukas." Der 32-Jährige, der im polnischen Gleiwitz geboren wurde, sagte vor einiger Zeit, dass er sich gut vorstellen könne, seine Karriere bei Górnik Zabrze ausklingen zu lassen. Im nächsten Jahr - am 4. Juni - wird "Poldi" 33 Jahre alt. Jedoch steht er aktuell beim japanischen Klub Vissel Kobe unter Vertrag - bis Sommer 2019. Es ist eher unwahrscheinlich, dass er vor 2019 Japan in Richtung Polen verlässt. "Es müsste schon alles passen. Lukas müsste wollen und auch Górnik, der Trainer, die Verantwortlichen", sagt Górnik-Legende Andrzej Szarmach im Interview mit TVP Sport. Podolski erzielte in bislang 14 Pflichtspieleinsätzen für Vissel Kobe fünf Tore und ist ein Publikumsliebling bei den Japanern. Aufsteiger Górnik Zabrze liegt in der polnischen Ekstraklasa in der Spitzengruppe.

