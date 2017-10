Bei der SF Königshardt holte sich die SpVgg Friedrichsfeld eine 0:3-Schlappe ab.

Die SF Königshardt nahm auf drei Positionen einen Tausch vor: Kriegisch, Zander und Klempel ersetzten Wehran, Schmelt und Basha. Gerrit Kriegisch brachte Königshardt in der neunten Spielminute in Führung. Rocco Rizzo war es, der in der 20. Minute den Ball im Tor der SpVgg Friedrichsfeld unterbrachte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass SFK mit einer Führung in die Kabine ging. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Jasper Weigl von Friedrichsfeld den Platz. Für ihn spielte Anil Yildiz weiter (55.). Mit dem 3:0 sicherte Rizzo der SF Königshardt nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (77.). Schließlich schlug der Gastgeber vor heimischer Kulisse die SpVgg im elften Saisonspiel souverän.

Das Ergebnis hat Auswirkungen auf die Tabelle, in der Königshardt auf den siebten Rang klettert. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück des Absteigers. Insgesamt erst zwölfmal gelang es dem Gegner, SFK zu überlisten.

Durch diese Niederlage fällt die SpVgg Friedrichsfeld in der Tabelle auf Platz fünf. Nächster Prüfstein für die SF Königshardt ist auf gegnerischer Anlage BW Dingden (Sonntag, 15:00 Uhr). Friedrichsfeld misst sich am gleichen Tag mit Sterkrade 06/07.