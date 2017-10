Borussia Dortmund kommt weiterhin nicht so richtig in Schwung. In Frankfurt spielte der BVB nur 2:2-Unentschieden.

Die Einzelkritik in der Übersicht:

Roman Bürki (2,5): Schmerzvoll geriet die Begegnung für den Torwart. Das lag vor allem an einem Zusammenprall mit Ante Rebic in der 33. Minute. Den Ball aber hielt er in der Situation ebenso gut wie zuvor gegen Marius Wolf (31.). Später rettete er den Punkt mit Paraden gegen Rebic (54.) und Haller (78.). Makel: Er verschuldet unglücklich (oder übermotiviert) den Elfmeter, der Frankfurt den Anschluss ermöglicht.

Marc Bartra (4,5): Auch auf ungewohnter Position überzeugt der Spanier durch seine unbändige Entschlossenheit. Diese führte bei seinem leicht verunglückten Schuss in der 19. Minute zum Führungstreffer. In der Defensive war er nicht Herr der Lage, weder rechts noch später in der Mitte.

Julian Weigl (4,5): Premiere für den Nationalspieler: Innenverteidiger hatte Weigl in seinen Dortmunder Jahren noch nie gespielt. Das war zu merken. Zwar gewann er durchaus auch Zweikämpfe, aber Stellungsfehler häuften sich im Laufe des Spiels. Sah Gelb nach Foul an Rebic und wurde später ausgewechselt. Dann erst fielen die Tore.

Neven Subotic (3,5): Erstes Spiel in der Startelf nach anderthalb Jahren. Aus dem Stand war das bemerkenswert. Lange Zeit war er der einzige stabilisierende Faktor in der Abwehr. Klärte oft, aber nicht immer. Vor allem Defizite in der Geschwindigkeit wurden mit fortschreitender Spieldauer sichtbar.

Jeremy Toljan (4): Der Start beim BVB misslang ihm, das schleppt noch immer mit sich herum. Sehr unauffällig und eher mutlos agierte er auf der Außenbahn. Aber eben auch weitgehend ohne schwere Fehler.

Gonzalo Castro (4): Der Mittelfeldspieler fand kaum ins Spiel. Unglückliche Aktionen reihten sich aneinander. Und die guten waren nicht prägend genug. Fast aber hätte er eine Aubameyang-Hereingabe zum zweiten Dortmunder Tor genutzt. Doch er verpasste knapp.

Nuri Sahin (3): Um Struktur im Spiel bemüht, aber auch von der Eintracht in Form von Manndeckung gekonnt zugestellt, entwickelte er nicht seine volle Wirkung. Glänzte als Torschütze (19.) und hätte beinahe auch den Siegtreffer erzielt, schoss aber in der Nachspielzeit Hasebe auf der Linie an.

Mario Götze (2,5): Kam schleppend ins Spiel, verlor einen Ball am eigenen Sechzehner und wirkte zunächst nicht wach genug. Später im Spiel aber war er der, der anspielbereit war, der versuchte, Ruhe in Spiel zu bringen und der Ideen entwickelte. Gab die Vorlage zum zweiten Tor und fast noch zu einem dritten, aber Aubameyang verzog.

Christian Pulisic (4): Stürzt sich mit Ball stets gern in die verteidigenden Abwehrreihen, aber in Frankfurt nur selten an ihr vorbei. Hatte die Entscheidung zum 3:1 auf dem Fuß, scheiterte aber an Torwart Hradecky.

Pierre-Emerick Aubameyang (5): Der Torjäger nahm zunächst gar nicht am Spiel teil, später dann hatte er beste Chancen, nutzte diese aber nicht. Erst schoss er freistehend über das Tor (51.), dann scheiterte er am starken Torwart.

Note: 5

Maximilian Philipp (2,5): Auf der linken Außenbahn wirkte er von Beginn an entschlossen. Viele gute Aktionen, die von den Kollegen aber nicht veredelt wurden. Blieb auch in der zweiten Halbzeit ein Aktivposten, bereitete Chancen vor und traf zum 2:0 (57.). Allerdings: unaufmerksam vor dem Ausgleichstreffer.

Dan-Axel Zagadou (4 - 58. Minute für Weigl): Als Innenverteidiger offenbar nicht gewünscht, absolvierte er seinen mittlerweile gewohnten Aushilfsjob auf der linken Seite ganz brauchbar.



Shinji Kagawa (3,5 - 58. Minute für Castro): Eingewechselt in ein vogelwildes Spiel konnte er auch er kaum Struktur verleihen.

Jadon Sancho (82. Minute für Philipp): Debüt für Schwarz-Gelb. Hatte den Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte aber in der Nachspielzeit an Hradecky.