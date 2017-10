Borussia Dortmund hat vier Tage nach seiner Europapokal-Blamage auf Zypern den nächsten Rückschlag in der Bundesliga erlitten.

Der BVB verspielte beim 2:2 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt am 9. Spieltag ein 2:0 und könnte erstmals in dieser Saison die Tabellenführung verlieren, falls der Verfolger Bayern München beim Hamburger SV am Abend (18.30 Uhr/Sky) deutlich gewinnt.

RB Leipzig verkürzte den Rückstand auf die Dortmunder mit einem 1:0 (1:0) gegen den VfB Stuttgart auf einen Punkt. Borussia Mönchengladbach verlor vor der DFB-Pokal-Woche gegen Bayer Leverkusen sang- und klanglos 1:5 (1:0) und versäumte es, nach Punkten zumindest vorübergehend mit dem FC Bayern gleichzuziehen. Der überraschend starke Aufsteiger Hannover 96 gewann 2:1 (0:1) beim FC Augsburg und hat bereits 15 Punkte auf dem Konto.

Nuri Sahin (19.) schoss den BVB aus ungewohnter Mittelstürmer-Position zur Führung bei der Eintracht, nachdem Marc Bartra ein Fernschuss misslungen war. Maximilian Philipp (57.) legte mit seinem fünften Saisontor nach. Die Personalnot in der Abwehr war so groß, dass Julian Weigl erstmals in der Innenverteidigung spielen musste. Frankfurt, das im oberen Tabellenmittelfeld verbleibt, schlug in Person von Sebastien Haller (64., Foulelfmeter) und Marius Wolf (68.) zurück und verdiente sich einen Punkt.

Leipzig zauberte eine Woche nach dem Spektakel in Dortmund nicht, löste seine Aufgabe nach dem Premierensieg in der Champions League (3:2 gegen den FC Porto) jedoch. Marcel Sabitzer (23.) traf gegen die Stuttgarter Aufsteiger, die sich zäh wehrten, aber zu harmlos waren - Takuma Asano traf nur den Pfosten (56.). In Augsburg erzielte Michael Gregoritsch (33.) das 1:0 des FCA gegen Hannover, Niclas Füllkrug (76./89.) drehte das Spiel spät.

Ein schwerer Torwartfehler von Yann Sommer war der Wendepunkt in Mönchengladbach. Der Schweizer unterschätzte eine Flanke, was Sven Bender (48.) zum Ausgleich nutzte. Danach trafen innerhalb von 84 Sekunden Leon Bailey (59.) und Nationalspieler Julian Brandt (61.), die weiteren Bayer-Tore erzielten Kevin Volland (69.) und Joel Pohjanpalo (81.). Fabian Johnson (7.) hatte Gladbach in Führung gebracht.

Am Freitag hatte Schalke 04 den FSV Mainz 05 2:0 (1:0) besiegt - unter anderem durch ein Tor von Leon Goretzka. Der Confed-Cup-Sieger entwickelt sich zum Torjäger und Sieggaranten: Er erzielte zum dritten Mal den entscheidenden Treffer zum Dreier.

Das erste von drei Spielen am Sonntag ist das brisanteste: Der Tabellenletzte 1. FC Köln empfängt um 13.30 Uhr (Eurosport-Player) Werder Bremen zum Kellerduell. Anschließend spielt der SC Freiburg gegen Hertha BSC (15.30 Uhr), 1899 Hoffenheim kämpft beim VfL Wolfsburg um den Anschluss an die Tabellenspitze (18.00 Uhr/beide live bei Sky).