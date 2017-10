Den 5:1 (0:1)-Erfolg seiner Mannschaftskameraden schaute sich Ahmed Kutucu in Gelsenkirchen-Ückendorf von der Tribüne an.

Beim Spiel gegen RW Oberhausen stand der 17-Jährige nicht im Kader. Zuletzt hatte es Diskussionen über seine Zukunft gegeben. Zahlreiche europäische Klubs wie der AS Monaco und der AS Rom sowie einige Bundesligavereine sollen hinter dem türkischen U17-Nationalspieler her sein, der seinen Vertrag beim S04 übe die Saison hinaus noch nicht verlängert hat. Beides hat nichts miteinander zu tun, stellte Schalkes Trainer Norbert Elgert nach dem Spiel klar.

„Wir sind froh, dass wir Ahmed haben. Aber wir haben einen großen Kader. Ahmed hat bei der WM in Indien unter schweren klimatischen Bedingungen gespielt und hat noch körperlichen Rückstand“, machte Norbert Elgert klar. Der Erfolgstrainer weiter: „Ahmed ist ein sehr guter Spieler, aber davon haben wir viele. Es ist für keinen hier ein Selbstläufer, im Kader zu stehen.“

Kutucus Werte seien bei einem leistungsdiagnostischen Test in dieser Woche nicht die besten gewesen. „Er ist im Moment nicht so fit, wie die anderen, die hier durchtrainieren konnten. Aber da s ist auch klar. Ihm fehlen 15 bis 20 Einheiten, das ist viel“, erklärte Elgert. „Er hat das auch selbst gemerkt. Deshalb macht er heute und morgen Läufe und dann wollen wir mal schauen ,ob er in der nächsten Woche wieder in den Kader hineinrutscht.“ Wegen der WM hatte der Mittelstürmer, der nach dem Ausscheiden der Türkei zurückgekehrt ist, auch schon das Derby gegen den BVB in der vergangenen Woche verpasst.

Bei der U17 WM Anfang bis Mitte Oktober hatte er beim 1:1 gegen Neuseeland einen Treffer für die Türkei erzielt und auf sich aufmerksam gemacht. Das Ausscheiden nach der Vorrunde konnte er aber nicht vermeiden.

Elgert ist optimistisch, dass Kutucu den Königsblauen auch über diese Saison hinaus erhalten bleiben wird. „Aus den vertraglichen Dingen halte ich mich raus“, meinte Elgert. „Aber ich habe keine derartigen Informationen. Wir haben europaweit mit die meisten Spieler herausgebracht. Warum sollte ein Spieler also wechseln wollen, wenn ihn Schalke behalten will?“