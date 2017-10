Arminia Bielefeld verschafft sich mit dem 3:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach etwas Luft im Tabellenkeller.

Borussia Mönchengladbach war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Letztlich nahm Mönchengladbach im Kellerduell bei Bielefeld eine bittere Niederlage hin und unterlag mit 3:1.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei der Arminia noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Mit drei Punkten im Gepäck verlässt der Gastgeber die Abstiegsplätze und belegt jetzt den elften Tabellenplatz.

Die Misere der Borussia hält an. Insgesamt kassierte der Gast nun schon sieben Niederlagen am Stück. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Arminia Bielefeld – Borussia Mönchengladbach bleibt weiter unten drin. Mit erst sieben erzielten Toren hat Mönchengladbach im Angriff Nachholbedarf. Am nächsten Sonntag (13:00 Uhr) reist Bielefeld zu Fortuna Düsseldorf, tags zuvor begrüßt die Borussia Arminia Klosterhardt vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 14:00 Uhr.