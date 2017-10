Die U23 von Borussia Dortmund und der Wuppertaler SV haben sich am 14. Spieltag der Regionalliga West vor 1022 Zuschauern im Stadion Rote Erde mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden getrennt.

„Normalerweise ärgert man sich, wenn man eine 2:0-Führung noch hergibt. Das tue ich aber nicht, sondern bin froh, dass wir einen Punkt mitnehmen konnten“, begann Wuppertals Cheftrainer Stefan Vollmerhausen sein Statement nach der Partie.

Dabei sah es für die Gäste zu Beginn sehr gut aus. Bereits nach acht Minuten brachte Top-Torschütze Christopher Kramer seine Mannschaft in Führung. „Wir haben die ersten zehn bis 15 Minuten verschlafen und waren nicht drin“, kommentierte BVB-Trainer Jan Siewert den frühen Rückstand seiner Mannschaft. Danach fingen sich die Gastgeber aber und übernahmen nach und nach das Spielgeschehen. Das einzige Manko blieb allerdings das Herausspielen von Torchancen - auch weil die Wuppertaler defensiv sehr kompakt verteidigten und dem BVB wenig Raum boten.

Ähnlich sah es im zweiten Abschnitt aus. Der BVB kontrollierte das Spiel, doch die Gäste waren es, die die Tore erzielten. Nach starker Vorarbeit von Gaetano Manno brachte Enzo Wirtz den WSV mit 2:0 in Front (58.). Doch der BVB gab nicht auf und erzielte kurz danach durch Beyhan Ametov den Anschlusstreffer (61.). „Hut ab, wie die Mannschaft nach dem 0:2 zurückgekommen ist und was für eine Leidenschaft sie an den Tag gelegt hat. Zumal die letzten Spiele uns alles abverlangt haben“, freute Siewert sich über das Comeback seiner Mannschaft, das darin endete, dass Patrick Mainka nach Vorarbeit von Patrick Pflücke noch den verdienten Ausgleich erzielte (67.). Zudem mussten die Dortmunder in den Schlussminuten nach einer Gelb-Roten-Karte gegen Michael Eberwein (87.) mit zehn Mann auskommen, brachten das 2:2 jedoch über die Zeit.

„Ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft sehr zufrieden. Jetzt haben wir endlich etwas Zeit bis zum nächsten Spiel und haben keine Englische Woche vor uns“, zeigte sich Siewert alles in allem zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. Doch auch WSV-Trainer Vollmerhausen konnte am Ende ein positives Fazit ziehen: „Man kann sicher auch das Haar in der Suppe suchen, aber ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie nach dem Ausgleich nicht zusammengebrochen ist.“

Für den Wuppertaler SV geht es schon am Mittwoch mit der Partie bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln weiter, der BVB reist am kommenden Samstag zum Spitzenreiter KFC Uerdingen.