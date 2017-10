Fortuna Düsseldorf war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Schlussendlich reklamierte der 1. FC Köln einen Sieg in der Fremde für sich und wies Fortuna Düsseldorf mit 3:0 in die Schranken.

In den letzten fünf Partien ließ Düsseldorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf. Trotz der Niederlage behält der Gastgeber den siebten Tabellenplatz.

Köln mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 22 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Als Nächstes steht für die Fortuna eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (11:00 Uhr) geht es gegen Borussia Mönchengladbach. Der FC empfängt – ebenfalls am Samstag – die SG Unterrath.