Der FC Schalke 04 durfte am Freitagabend gleich zwei Siege feiern.

Während die Mannschaft auf dem Rasen der heimischen Arena einen souveränen 2:0-Sieg über den 1. FSV Mainz 05 einfuhr, wählte das Publikum bei der Gala zur Verleihung des Deutschen Fußball-Kulturpreises ein Spruchband der Ultras Gelsenkirchen zum Fußballspruch des Jahres.

„Wir danken der Mannschaft, dass sie uns auch in dieser Saison so zahlreich hinterher gereist ist!“, hatte die Gruppe nach einer sportlich dürftigen Spielzeit beim letzten Saison-Auswärtsspiel in Ingolstadt auf ein Spruchband gepinselt. Mit einem Augenzwinkern kehrten sie damit die Botschaft typischer Transparente um, mit denen sich einige Mannschaften zum Saisonende bei ihren Fans bedanken.

Der Fußballspruch des Jahres wird von der Akademie für Fußballkultur verliehen und ist mit 5.000 Euro dotiert, die einem gemeinnützigen Zweck zu Gute kommen.

Gegen folgende Sprüche haben sich die Fans des FC Schalke 04 mit ihrem Transparent durchgesetzt:

Alexander Nouri

„Ich habe nichts gegen das Wort Europa. Ich bin ja nicht die AfD.“

angesprochen auf die Möglichkeit, mit Werder Bremen noch einen Europa-League Platz zu erreichen

Thomas Delaney

„Nein, den Ball habe ich nicht mitgenommen. Ich muss jetzt erst einmal schauen, ob mein Wikipedia-Eintrag auf dem neuesten Stand ist.“

nach seinem Dreierpack beim 5:2-Sieg mit Werder Bremen in Freiburg

Thomas Tuchel

„Wenn konsequent, dann konsequent konsequent.“

zur Suspendierung von Pierre-Emerick Aubameyang für das Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon