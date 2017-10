Der SC Westfalia Herne hat nach Tobias Hötte den nächsten Akteur der abgemeldeten Oberliga-Mannschaft des TSV Marl-Hüls verpflichtet.

Nach der Unterschrift von Hötte vermeldete der SC Westfalia auch Ilias Anan als Neuzugang.

"Wir freuen uns, das sich Ilias trotz mehrerer Anfragen für Herne entschieden hat. Es hat in den Gesprächen einfach gepasst. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass Anan unseren Saison-Etat nicht belastet. Ich habe mich um einen externen Sponsor aus meinem Bekanntenkreis in Ostwestfalen gekümmert, mit dessen Unterstützung wir diesen Transfer realisieren konnten", erklärt Herne-Trainer Christian Knappmann.

"Knappi" hofft, dass beide Neuzugänge bereits am letzten Oktober-Wochenende spielberechtigt sein werden.