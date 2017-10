Für die Spielvereinigung Schonnebeck läuft es in der Oberliga Niederrhein mittlerweile rund. Auch beim Doppel-Aufsteiger FSV Vohwinkel soll die Serie nicht reißen.

„Vohwinkel wird eine sehr hohe Hürde für uns sein“, ahnt Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies. Dennoch will seine Mannschaft nicht über diese Hürde stolpern und seinen guten Lauf fortsetzen. „Ich erwarte einen sehr emotionalen Gegner. Wir müssen deswegen den Kampf annehmen und dürfen nicht zurückstecken“, betont der Trainer.

Vohwinkel hat binnen zwei Spielzeiten den Durchmarsch von der Bezirks- in die Oberliga geschafft, was Tönnies respektiert: „Es ist ein sehr gut geführter Verein“, sagt der 43-Jährige und ergänzt: „Ich kenne Trainer Marc Bach sehr gut und mit dem Sportlichen Leiter Holger Gaißmayer habe ich mal zusammengespielt. Damals hatten wir eine Fahrgemeinschaft nach Wuppertal. Es freut mich für sie, dass sie trotz bescheidener Mittel so viel Erfolg haben.“

Trotz der Sympathien sagt Tönnies auch: „Wir haben eine gute Serie und die wollen wir ausbauen.“ Allerdings muss er dabei auf die Verletzten Arian Reimann und Da Silva Matondo, sowie den verreisten Hüseyin Ünal verzichten.