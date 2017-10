Schalke war in einem Moment zur Stelle, in dem sich die Mannschaft oben in der Tabelle festsetzen konnte. Ein Kommentar zum Schalker Reifeprozess

Es gibt in jeder Saison Momente, in denen man da sein muss, wenn die Post nach vorne abgeht, und das Spiel gegen Mainz war so einer: Mit dem 2:0-Sieg setzte sich Schalke vorerst in der Spitzengruppe der Bundesliga fest und kann jetzt am nächsten Samstag im zweiten Heimspiel gegen Wolfsburg sogar noch einmal nachlegen. Seit Freitagabend darf man davon reden - vor dem Mainz-Spiel hatte Trainer Domenico Tedesco solche Gedanken ja noch auf den Index gestellt. Noch wichtiger aber als das schöne Tabellenbild ist die Entwicklung: Schalke bestätigte mit dem Spiel gegen Mainz, dass es in die richtige Richtung geht und da unter dem neuen Trainer etwas zusammenwächst - auch die mutige Idee mit Max Meyer als Sechser funktionierte wieder. Dass Schalke mit dem 2:0 gegen Mainz die Leistung von Berlin bestätigte, ist auch ein Zeichen für einen Reifeprozess.

