Der FC Schalke 04 konnte gegen den FSV Mainz 05 einen verdienten 2:0-Erfolg einfahren. Vor allem Naldo und Guido Bugstaller überzeugten.

Ralf Fährmann: Wenn er gebraucht wurde, war er da. Wichtig war seine Fußabwehr gegen Muto (47.). Note 3



Benjamin Stambouli: Hatte zwar viele Ballkontakte von hinten heraus, jedoch auch (zu) viele Fehlpässe. Sein Aufbauspiel als rechter Mann der Dreierkette wirkte zuletzt in Berlin sicherer. Note 4



Naldo: Mit seinem überragenden Stellungsspiel zieht er die Bälle manchmal magisch an. Und wenn’s sein muss, geht er auch kompromisslos dazwischen - wie in der 22. Minute, als er Brosinski abräumte und Gelb sah. Starker Offensiv-Kopfball vor dem 2:0. Note 2





Thilo Kehrer: Hatte am Anfang einige kleine Flüchtigkeitsfehler, dann war er wieder voll auf der Höhe und streute auch einen Sololauf in die gegnerische Hälfte ein. Spielt wie ein Alter. Note 3



Daniel Caligiuri: Seine beste Szene hatte er in der 39. Minute, als er im Mittelfeld drei Mainzer aussteigen ließ und das Spiel mit einem Diagonalpass öffnete - aber insgesamt müsste seine Präsenz größer sein. Note 4



Max Meyer: Für ihn gab es einmal Szenenapplaus, als er am eigenen 16-er den Ball ablief (26.). Auch das ist die Anerkennung für die neue Rolle als Sechser. War laufstark und jederzeit anspielbereit. Note 2,5



Bastian Oczipka: Der Ex-Frankfurter kommt langsam richtig auf Schalke an: Hatte ein gutes Timing für den Wechsel zwischen Absicherung und Attacke. Note 3



Leon Goretzka: Ganz cool versenkte er den Ball frei vor Adler zum 1:0 - es war das dritte Tor im dritten Spiel in Folge für den Nationalspieler. Setzte zwischendurch immer wieder Zeichen und war zusammen mit Meyer laufstärkster Schalker. Note 2,5



Amine Harit: Manchmal wirkt er ein bisschen zu verspielt bei seinen Dribblings, aber außer acht lassen darf man ihn keine Sekunde. Ein Bundesliga-Tor fehlt dem Vorlagen-König noch - gegen Mainz versuchte er es aber einmal aus der Distanz. Note 3



Franco Di Santo: Er behielt seinen Startplatz, aber so richtig ins Spiel kam er wieder nicht. Bei aller Laufarbeit wirkte er unglücklich, auch im Abschluss (60., gegen Adler). Immerhin war er mit dem vorletzten Pass am 1:0 beteiligt. Note 4



Guido Burgstaller: Schon seine Vorarbeit zum 1:0 von Goretzka war überragend, und mit dem Tor zum 2:0 belohnte er sich in der 74. Minute auch persönlich für seine Racker-Arbeit. Kurz zuvor hatte er noch einen Konter vergeben (72.) und einmal den Pfosten getroffen (67.). Note 2