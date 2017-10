Das torlose Unentschieden gegen Fortuna II schmeckte Uerdingens Cheftrainer so gar nicht. Taskin Aksoy war hingegen voll des Lobes für seine Mannschaft.

Der KFC Uerdingen hatte im Laufe der 90 Minuten Chancen am Fließband, konnte die hohe Feldüberlegenheit insbesondere in der ersten Stunde jedoch nicht mit Toren untermauern. Michael Wiesinger zeigte sich ob der großen Möglichkeiten "enttäuscht" von seinem Personal. "So reicht es nicht", sagte der KFC-Trainer. Wiesinger weiter: "Wir waren nicht in der Lage, das hohe Tempo über lange Strecken hochzuhalten. Mit dem Ergebnis bin ich natürlich nicht zufrieden."

Die drei Punkte waren das ausgegebene Ziel, nach dem Spiel mussten die Krefelder die Heimreise mit nur einem Zähler im Gepäck antreten. Der Sieg war nicht nur der Wunsch des Tabellenführers, sondern auch fest eingeplant. "Wir waren der festen Überzeugung, dass wir hierherkommen und auch drei Punkte mitnehmen", betonte der Ex-Bayern-Profi. Von den vielen Lobeshymnen, die seine Schützlinge von vielen Seiten erfahren, hält er indes nichts: "Wir sind noch nicht die Mannschaft, zu der wir von außen gemacht werden."

Dass seine Elf das achte Pflichtspiel in Folge zu Null gespielt hat, konnte den KFC-Trainer nach der Partie nicht positiv stimmen - vielmehr fordert er von seiner Mannschaft in den kommenden Wochen Geradlinigkeit und jede Menge Disziplin. "Vielleicht brauchen wir mal wieder einen Hallo-wach-Moment, so ein Spiel sollten wir vielleicht mal wieder 1:0 verlieren", ging er mit seinem Personal ungewohnt hart ins Gericht.

Düsseldorfs Trainer Taskin Aksoy hingegen hatte allen Grund, mit der laufenden Woche mehr als zufrieden zu sein. Binnen drei Tagen haben die Fortunen vier Punkte gegen Borussia Dortmund II und Uerdingen einfahren können - bei einem Torverhätnis von 2:0. Dass man gegen derartig namhafte Mannschaften daheim ohne Niederlage bleiben konnte, freute Aksoy nach Spielschluss ungemein: "Ich habe der Mannschaft ein großes Kompliment ausgesprochen. Drei Tage nach dem Sieg gegen Dortmund haben wir gegen die nächste Spitzenmannschaft gespielt."

Trotz der hohen Anstrengung zweier Partien innerhalb von 72 Stunden hat sein Team auch gegen das Maß der Dinge bestanden. "Das Spiel am Dienstag hat sehr viel Kraft gekostet, in der ersten Halbzeit war die Spritzigkeit nicht so da", analysierte der Fortune die Partie auf der anschließenden Pressekonferenz. Ab der 60. Minute habe der Deutsch-Türke jedoch ein offenes Spiel gesehen.

Wie Aksoy nach der Partie gestand, habe er während des Spiels kurze Hoffnungen auf einen weiteren Dreier gehegt: "Wenn das 1:0 fällt, wiederholt sich die Geschichte vielleicht." Gemeint hat er damit die Riesenmöglichkeit aus Spielminute 34, als Miyake mit einem sehenswerten Lupfer nur hauchzart am Torerfolg scheiterte.

Abschließend wollte der 50-Jährige dem Düsseldorfer Schlussmann Maduka Okoye ein besonders Lob aussprechen. Aksoy: "Sonderlob an Maduky Okoye, großes Kompliment."