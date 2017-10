Düsseldorf Spitzenreiter Fortuna weiter siegreich

Der Siegeszug von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga hält an. Durch einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Darmstadt 98 am Freitagabend feierte der Tabellenführer den fünften Sieg in Folge.