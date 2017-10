Mit einem Sieg am Sonntag in Ahlen wäre das Cinel-Team wieder im Rennen um die Aufstiegsplätze. Eine mögliche Profi-Verstärkung erscheint diesmal fraglich.

Die U 23 des FC Schalke 04 ist am Sonntag (15 Uhr) bei Rot Weiss Ahlen zu Gast. Beide Mannschaften sind in der vergangenen Saison aus der Regionalliga in die Oberliga abgestiegen – und beide Mannschaften wollen wieder aufsteigen. Wäre die Saison beendet, hätten beide Vereine ihr Saisonziel deutlich verfehlt. Die Ahlener stehen nach zehn Spieltagen auf Rang sieben, die Schalker haben einen Punkt mehr auf dem Konto und sind Sechster. Die Mannschaft, die am Sonntag gewinnt, kann sich zumindest in der oberen Tabellenhälfte festsetzen und wäre wieder mittendrin im Geschäft um die Aufstiegsplätze.

Von mir aus können die auch mit Fährmann, Goretzka oder Burgstaller kommen. Erhan Albayrak (Rot Weiss Ahlen)

Schalkes Trainer Onur Cinel will es vermeiden, ständig auf die Tabelle zu schauen. Er weiß aber, dass der Druck groß ist. Sein Auftrag ist klar formuliert: Es zählt nur der Aufstieg. In Ahlen rechnet der ehemalige Co-Trainer von U 19-Cheftrainer Norbert Elgert mit einem schweren Spiel. „Ahlen hat eine sehr starke Offensive. Mit Cihan Yilmaz und Bilal Abdallah“, sagt er. „Ich kann mir vorstellen, dass es ein wildes Spiel wird. Ahlen provoziert sowas gerne.“ Am vergangenen Wochenende besiegte Ahlen den FC Brünninghausen im heimischen Werse-stadion mit 5:4. Es war vogelwild.

Die vergangenen Auftritte seiner Mannschaft, vor allem das 4:0 zuletzt gegen Siegen, stimmen Onur Cinel optimistisch, dass der nächste Dreier folgen wird. „Man sieht, dass eine Entwicklung stattfindet. So etwas braucht immer Zeit, bei jungen Mannschaften noch etwas mehr“, sagt er.

Ob Muhamed Alawie oder Rene Klingenburg zurück in die Startelf kehren, lässt Cinel offen. Beide Leistungsträger saßen am vergangenen Sonntag auf der Bank. „Sie haben im Training sofort eine Reaktion gezeigt“, sagt der Trainer. Alessandro Schöpf, der überragende Mann gegen Siegen, wird wohl kein zweites Mal bei den „Amateuren“ spielen. Ob Fabian Reese aus dem Profikader in der U 23 aushelfen wird, weiß der 32-Jährige ebenfalls noch nicht. Gespräche diesbezüglich sollen erst am Samstag geführt werden. „Wir stellen uns so auf das Spiel ein, dass keine Unterstützung aus dem Profikader kommt“, sagt Cinel.

Ahlens Trainer Erhan Albayrak ist es sowieso egal, wer da im königsblauen Trikot aufläuft. „Von mir aus können die am Sonntag auch mit Ralf Fährmann, Leon Goretzka und Guido Burgstaller kommen - kein Problem“, sagt er und ergänzt: „Ganz ehrlich: Ich denke, dass die Profiverstärkungen nicht immer Verstärkungen sind. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass man als Bundesligaspieler nicht gerade große Lust hat, in der Reserve aufzulaufen.“