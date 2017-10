Erneut haben die deutschen Klubs in den Europapokalwettbewerben schwach abgeschnitten. Das macht sich auch in der Fünfjahreswertung bemerkbar.

Nach dem Desaster am 2. Gruppenspieltag (null Punkte in sechs Spielen) holte die Bundesliga in dieser Europapokalwoche zwar sieben Punkte. Aber durch die Niederlagen von Köln und Hertha BSC war sie dennoch die schlechteste der vier Top-Ligen.

In der Uefa-Fünfjahreswertung gab es nur 1,000 Punkte, Italien erkämpfte sich 1,429 Punkte. Die Italiener holten auf dem Platz in sechs Spielen acht Zähler. Die Punkte werden bei Italien durch sechs Teilnehmer geteilt, bei Deutschland durch sieben. Freiburg, das in der Qualifikation zur Europa League gescheitert ist, wird der Bundesliga trotzdem als Europacup-Starter angerechnet.

Der Rückstand Deutschlands auf Italien beträgt jetzt 1,251 Punkte. Der Vorsprung auf den fünften Frankreich aber immer noch satte 14,750 Punkte. Erst ein Absturz auf Platz fünf würde Deutschland einen Champions League Platz kosten. Frankreich holte in dieser Woche wie Deutschland 1,000 Punkte