Der SC Westfalia Herne ist der erste Verein, der sich bei der abgemeldeten Mannschaft des TSV Marl-Hüls bedient.

Die Herner gaben die Verpflichtung von Tobias Hötte bekannt. Der 24-jährige Abwehrspieler wird ab sofort für den SC Westfalia Herne spielen. "Nach den ganzen Querelen der letzten Monate in Hüls, bin ich froh, dass ich nun der Westfalia angehöre. Job und Fußball lassen sich hier perfekt kombinieren und ich habe richtig Lust unter 'Knappi' zu spielen", sagt der gebürtige Duisburger.

Hötte hat neben 88 Oberligaspielen, auch schon 42 Begegnungen in der Regionalliga absolviert. Er stand unter anderem in der Jugend beim FC Schalke 04 unter Vertrag und spielte in der Regionalliga für Rot-Weiß Oberhausen.

Westfalia-Trainer Christian Knappmann freut sich über den Zuwachs für die Defensivabteilung: "'Hötti' gibt uns defensiv eine Vielzahl an weiteren taktischen Varianten. In Sachen individueller Qualität ist seine Verpflichtung ein Quantensprung." Hötte könnte von einem seiner bisherigen Mannschaftskollegen in Zukunft in Herne unterstützt werden. Denn nach RS-Informationen soll auch der bisherige Kapitän, Pierre Nowitzki, des TSV Marl-Hüls auf der Wunschliste der Westfalia stehen.

Westfalia Herne verlor drei der letzten vier Spiele und reist am Sonntag zu den Sportfreunden Siegen. In den letzten vier Partien kassierte die Knappmann-Elf zwölf Gegentore. Vier gegen Haltern, Arminia Bielefeld II und Kaan-Marienborn. "Wir müssen uns defensiv steigern, um in Siegen zu bestehen. Da sind alle Mannschaftsteile gefragt. Natürlich haben wir auch mit Blick auf die 18 Gegentore Tobias Hötte verpflichtet. Ich bin davon überzeugt, dass er uns in Zukunft mehr Stabilität verleihen wird."