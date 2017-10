Fußball-Zweitligist VfL Bochum setzt auf einen neuen Kapitän. Felix Bastians wird nach dem Zoff mit der Vereinsführung degradiert.

Bis zur Winterpause wird Stefano Celozzi (28) das Kapitänsamt von Bastians bekleiden. Das gab Bochums Interimstrainer Jens Rasiejewski am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem nächsten Meisterschaftsspiel am Samstag (13 Uhr, Sky) bei Eintracht Braunschweig bekannt. "Ich habe mich intensiv mit der Kapitänsfrage beschäftigt. Celozzi wird bis Jahresende Kapitän sein", sagte der 42-Jährige.

Rechtsverteidiger Celozzi hatte das Team bereits im letzten Heimspiel gegen den SV Sandhausen (2:0) auf das Feld geführt. Nun erhält der ehemalige Frankfurter auch in den kommenden Wochen das Vertrauen der sportlichen Verantwortlichen. In der Winterpause wolle der Klub eine Dauerlösung finden: "Im Winter werden wir in Ruhe neu entscheiden und uns zusammensetzen. Bis dahin hat Celozzi die Kapitänsbinde", betonte Rasiejewski, der am Samstag in Braunschweig aller Voraussicht nach zum zweiten Mal als hauptverantwortlicher Trainer auf der VfL-Bank sitzen wird.

Damit steht fest, dass der innerhalb des Klubs umstrittene Felix Bastians vorerst nicht mehr als Kapitän des VfL auflaufen wird. Seit Dienstag darf der Innenverteidiger nach seiner Suspendierung wieder am Mannschaftstraining teilnehmen - eine Woche eher als geplant. Darauf einigten sich Bastians und die Bochumer, nachdem er zuvor für zwei Wochen suspendiert werden sollte. Offen ist hingegen noch, ob Bastians am Samstag für das Spiel in Braunschweig im Kader der Blau-Weißen stehen wird. Am Freitag will Rasiejewski entscheiden, wer es in den Kader schafft. Bis auf die Langzeitverletzten Timo Perthel und Tim Hoogland stehen alle Spieler zur Verfügung.

Auslöser des Theaters um den Bochumer Führungsspieler Bastians waren die Ereignisse rund um das Spiel beim 1. FC Nürnberg. Wegen einer Lebensmittelallergie darf Bastians keine Milchprodukte zu sich nehmen. Im Mannschaftshotel fragte er den Kellner während des Mittagessens, ob seine Mahlzeit Butter enthalten würde, weil er auf seiner Zunge einen pelzigen Geschmack spüren würde. Bastians erlitt einen allergischen Schock und beschimpfte daraufhin die anwesenden Bochumer Verantwortlichen, was letztlich zu seiner Bestrafung führte.