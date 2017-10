Für Rot-Weiss Essens Kamil Bednarski war der 2:0-Sieg im Niederrheinpokal gegen den ETB ein ganz besonderer. Erstmals traf er in einem Pflichtspiel wieder auf seinen Ex-Klub.

Was die Spieler von Rot-Weiss Essen anging, gab es nach dem Abpfiff wohl das größte Interesse an Kamil Bednarski. Viele Zuschauer und auch die Medienvertreter hatten Interesse am Linksaußen der Rot-Weissen.

Kamil Bednarski dürfte das Stadion am Uhlenkrug, die Kabine, die Tribüne und den Rasen noch aus dem Effeff kennen. Zwischen 2008 und 2013 stürmte der 32-Jährige fünf Jahre lang für den ETB. In 114 Partien gelangen dem Linksfuß damals 19 Treffer. Umso positiver für ihn, dass er beim 2:0-Sieg seiner Rot-Weissen gegen den ETB ein Tor beisteuern konnte. "Als Offensivspieler tun Tore immer gut", sagte er selbst nach dem Abpfiff. "Ich habe jetzt ein paar Wochen nicht mehr getroffen, das wird mir nochmal Mut machen."

Einen immensen Unterschied zu seiner Station damals hat er dennoch direkt ausmachen können: "Es war ein bisschen anders als früher, weil die Tribünen wesentlich voller gewesen sind, als ich sie in Erinnerung hatte." Insgesamt 2.850 Zuschauer hatten den Weg ins Stadion im Essener Süden gefunden. Sie sahen das erfolgreiche Debüt des neuen RWE-Trainer Argirios Giannikis. Dieser wurde am Samstag vorgestellt und hatte nur zwei Trainingstage Zeit die Mannschaft auf den Oberligisten vorzubereiten. Seine Eindrücke wollte er aus Respekt vor dem freigestellten Vorgänger Sven Demandt jedoch nicht mitteilen: "Das wäre ihm gegenüber unfair. Er macht jedoch einen sehr positiven Eindruck. Wir wollen uns Step by Step wieder fangen und weiter Fortschritte machen."

Die nächsten Fortschritte sollten dafür am besten bereits Sonntag folgen. Dann geht es für die Bergeborbecker an den Tivoli zum Auswärtsspiel gegen Alemannia Aachen (17 Uhr, live auf Sport1). Dafür gibt sich Bednarski bereits kämpferisch: "Wir haben gegen den ETB angefangen und wollen am Sonntag nachlegen."