Der Landesligist SV Horst 08 hat sich zu seinem 110. Geburtstag im kommenden Jahr vorzeitig ein außergewöhnlich schönes Geschenk gemacht.

Zusammen mit Rewe Schulmeyer, einem auf der Essener Straße in Horst ansässigen Lebensmittelmarkt, haben die Null-Achter ein Foto-Sammelalbum herausgegeben.

Das Besondere an dem 80 Seiten dicken Heft: Es werden nicht die Größen der Fußball-Bundesliga oder die Stars der kommenden Weltmeisterschaft in Russland eingeklebt, sondern die Fußballer des SV Horst 08, und einige Judoka des Vereins, also Sportler und Sportlerinnen von nebenan, von den Fünfjährigen bis zu den Alten Herren. „Es wurden insgesamt über 450.000 Bilder gedruckt“, berichtet Karsten Schulmeyer, der Inhaber des Rewe-Marktes und Initiator der Aktion.

„Es ist ein einzigartiges Zeitdokument unseres Vereins für die Saison 2017/18 mit einem großen nostalgischen Wert entstanden“, sagt Vereinsmanager Ulrich Schacht voller Stolz. „Ein solches Album ist auch in 25 Jahren immer noch schön anzuschauen.“

Der Aufwand, die über 500 aktiven Mitglieder zu fotografieren, war sehr groß. Aber am Ende hat es sich gelohnt. „Alle waren mit Eifer bei der Sache, groß und klein“, berichtet Ulrich Schacht. Der Verein und Rewe haben 700 Sammelalben produziert, jedes aktive Mitglied hat ein Sammelalbum gratis erhalten.

Das Album umfasst nicht nur die Klebe-Porträts der Sportler, sondern auch interessante Informationen zur Historie des Klubs und zu den einzelnen Abteilungen. Außerdem kann sich jeder ein Bild machen von Murat am Grill, Kathrin im Verkauf, Ed Überall und den weiteren fleißigen Helfern im Hintergrund.



Von der G1-Jugend bis zum Judoka



Das Kernstück sind jedoch natürlich die Klebeseiten. Ab jetzt kann gesammelt werden, mehr als 500 Bilder, von Enhar Celebi aus der G1-Junioren-Mannschaft bis zum Judoka Franz-Josef Strokosch. Bis zum 9. Dezember können alle Bilder beim Einkaufen bei Rewe Schulmeyer erworben werden.

Ab einem Einkaufswert von 10 Euro gibt es eine Sammeltüte mit sechs Fotos als Beigabe. Außerdem besteht die Möglichkeit, lose Tüten im Supermarkt zu kaufen. Insgesamt 80 000 Tüten werden in Umlauf gebracht. Eine Tauschbörse im November bietet eine zusätzliche Möglichkeit, sein persönliches Album auch wirklich voll zu bekommen.

„Schon als ich den Supermarkt vor vier Jahren erworben hatte, spürte ich, welch große Begeisterung in und um Horst um diesen Verein herrscht“, sagt Karsten Schulmeyer. „Schnell wurden wir uns einig, dass mein Geschäft den SV Horst 08 in vielen kleinen und großen Dingen unterstützen kann. Diese Zusammenarbeit gipfelt nun in diesem Album.“

Auch der Vorstand des Klubs ist sehr angetan von dem nun vorliegenden Werk. „Mit dieser Aktion werden die Verbindungen zwischen Jung und Alt innerhalb unseres Vereins sicherlich weiter gefördert“, sagt Ulrich Schacht. „Die Aktion untermauert unseren Slogan: SV Horst 08 - meine Heimat, meine Liebe.“ Und vor allem an die Mitglieder richtend fügt er hinzu: „Viel Spaß beim Sammeln, Tauschen und Einkleben.“