Seit Wochenbeginn ist es in der Welt: Der KFC Uerdingen sucht einen Menschen, der wohl das populärste Maskottchen eines deutschen Sportklubs repräsentieren soll - den Grotifanten.

Nach 14 Jahren ist Andreas Bosheck als Grotifant zurückgetreten und in den Betreuerstab des Fußball-Regionalligisten gewechselt. Seitdem gibt es beim Krefelder Fußballklub einen Interims-Grotifanten. Dieser wird sich nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund II (28. Oktober 2017) zurückziehen.

"Er ist Publikumsmagnet, Aushängeschild, Maskottchen und bringt Kinderaugen zum Leuchten: der Grotifant. Nun sucht der KFC Uerdingen jemanden, der diese Rolle ausfüllt. So nahe wie der Grotifant ist kaum jemand am Spielgeschehen. Er jubelt mit den Spielern, feuert das Publikum an und erlebt jedes Tor hautnah", so wird das populäre Maskottchen beschrieben. 15 Bewerbungen hat der KFC Uerdingen nach der Stellenausschreibung am Montag erhalten. "Ich finde, dass das eine sehr gute Ausbeute ist. Die Ausschreibung hat wirklich hohe Wellen geschlagen. Da sieht man einmal mehr, welche Popularität der Grotifant besitzt", erklärt Jan Filipzik, Marketingleiter und Pressesprecher des KFC Uerdingen, gegenüber RevierSport.

Filipziks Zusatz: "Der Grotifant zu sein, ist nicht einfach. Sie müssen sich vorstellen, dass ab 20 Grad Celsius es verdammt heiß in diesem Kostüm wird. Es gab Tage, an denen Andreas Bosheck in seinen Einsätzen als Grotifantz bis zu sieben Flaschen Wasser getrunken hat. Zudem muss man die richtige Balance zwischen Emotionalität und Zurückhaltung finden. Man muss die Fans anpeitschen, und auf der anderen Seite die Kinder bespaßen oder für Fotos zur Verfügung stehen."

Unter den 15 Bewerbern befindet sich eine Frau, aber auch ein 17-jähriger Junge und ein Herr, der an die 50 Jahre alt ist. "Wir werden uns mit Andreas Bosheck, der natürlich auch ein wichtiger Entscheidungsträger auf der Suche nach dem neuen Grotifanten ist, zusammensetzen und die Bewerber zu einem Kennlern-Gespräch einladen", sagt Filipzik. Am 10. November soll der neue Grotifant im Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück sein Debüt feiern.

Am liebsten hätte der KFC einen zweiten Andreas Bosheck. 14 Jahre war er der Grorifant und hat ihn eigentlich erst zu dem gemacht, was er heute ist. Das bekannteste Maskottchen Deutschlands.