Viktoria Kölns Felix Backszat hat bisher eine interessante Laufbahn hinter sich. Über die Jahre hat er sich bis hoch in die Regionalliga gearbeitet. Und er will noch höher.

Im Jahr 2008 feierte Backszat sein Seniorendebüt. Aus der Jugend der Hammer SpVg wechselte der gebürtige Werner zum BV Brambauer-Lünen in die Westfalenliga. Über die Jahre und mit den Stationen in Hamm und Ahlen hat er sich mittlerweile zu einem gestandenen Regionalliga-Akteur hochgearbeitet. Bei Viktoria Köln ist der 28-Jährige Stamm- und Führungsspieler. "Ich glaube, dass diese Entwicklung eine Mischung aus vielen Dingen ist", sagt Backszat selbst über seinen Werdegang.

Zum einen gehörte für den Mann mit dem Dutt harte Arbeit dazu, zum anderen allerdings auch Glück. Als Marco Antwerpen den heutigen Oberligisten Ahlen vor knapp anderthalb Jahren in Richtung Domstadt verließ, wusste der Fußballlehrer, wo er die passende Verstärkung für seinen Kader herbekommen würde. "Da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort", weiß er vor allem mit Blick auf sein Studium. Während seiner Station in der Wersestadt hat er sein Sportmanagementstudium in Unna beenden können, ehe er mit Antwerpen nach Köln ging. Zur damaligen Zeit stand Backszat an einem wichtigen Punkt in seinem Leben, wie er selbst berichtet: "Irgendwann muss man darüber nachdenken, ob es Sinn macht, semiprofessionell weiter zu machen, wo ein normaler Job gar nicht möglich ist, oder ob ich mich auf meine berufliche Laufbahn konzentrieren möchte. Ich bin glücklich darüber, dass es jetzt so gelaufen ist."

Mit dem Studium in der Tasche kann Backszat nun sein nächstes Ziel angreifen: der Aufstieg in die 3. Liga. In der vergangenen Saison war dies auch zum Greifen nahe, in der Aufstiegsrelegation scheiterte der West-Meister am FC Carl Zeiss Jena. "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben", sagt er mit Blick auf die laufende Saison. Im Moment steht die Antwerpen-Elf auf dem zweiten Platz mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Uerdingen. Zwar sei es jetzt noch zu früh, um zu sagen, ob eine Wiederholung des Meistertitels möglich ist, "vor allem weil die Liga noch ausgeglichener ist als letztes Jahr." Aber: "Wir wissen, was wir drauf haben und wenn wir schaffen, das abzurufen, sind wir ein Anwärter."

Ob das Trauma der verlorenen Relegation noch eine Rolle spielt, kann er selber nicht genau sagen. "Ich glaube, das verarbeitet jeder individuell irgendwie. Gegenwärtig ist das jedoch kein Thema. Wenn Dinge sportlich nicht laufen, greifen wir die auf und arbeiten dran. Vielleicht spielt das noch unterbewusst irgendwie eine Rolle, aber ich denke nicht, dass man an verschiedenen Stationen der Saison sagen kann, dass es abgehakt ist." Es wartet also weiterhin harte Arbeit auf Backszat und sein Team. Wenn sich aus dem Kader jedoch damit auskennen dürfte, dann er.