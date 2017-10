Das Nachholspiel des 12. Spieltags der Regionalliga bei Fortuna Düsseldorf II verlor die U23 von Borussia Dortmund vor 344 Zuschauern mit 0:2 (0:1).

Eines hatten die beiden Kontrahenten vor dem Spiel im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion am Dienstagabend gemeinsam: Sowohl die Mannschaft von Düsseldorf-Trainer Taskin Aksoy als auch die Gäste aus Dortmund legten einen Saisonstart nach Maß hin. Für die Gastgeber kam dieser durchaus überraschend, da die Rheinländer dem Abstieg in der vergangenen Saison nur knapp von der Schippe springen konnten. Während der BVB seine Schwächephase von vier Spielen ohne Sieg am vergangen Samstag mit dem 4:0-Sieg in Wiedenbrück beenden konnte, ist der Motor der Hausherren zuletzt ganz schön ins Stocken geraten. Aus den letzten sieben Partien gelang der Aksoy-Elf nur ein Sieg.

Auf dem Rasen versuchte der BVB von Beginn an mit viel Ballbesitz und einigen gefährlichen Angriffen das Spiel an sich zu reißen. Gäste-Kapitän Patrick Mainka und David Sauerland scheiterten kurz vor der Pause jeweils frei vor Düsseldorf-Torwart Tim Wiesner. Die Fortuna tat sich insgesamt schwer und konnte kaum Akzente nach vorne setzen, ging dennoch mit der ersten richtigen Torchance in der 40. Spielminute in Führung. Linksverteidiger Anderson Lucoqui fasste sich aus 25 Metern links vor dem Tor ein Herz und sorgte mit einem sehenswerten Schuss für das überraschende 1:0. Der rechtzeitig fit gewordene BVB-Keeper Dominik Reimann war chancenlos.

Nach der Pause wurde das Spiel auf beiden Seiten temporeicher und auch hitziger. Beide spielten mehr nach vorne und kamen zu guten Chancen. Der BVB übte zunehmend mehr Druck auf die Fortuna-Abwehr aus, während die Gastgeber eine Vielzahl von gefährlichen Konter startete. Tylan Duman und der eingewechselte Joshua Laws verpassten die Vorentscheidung, sie fanden im starken Dortmunder Keeper ihren Meister. Tarsis Bonga machte es besser und in der Nachspielzeit den Deckel drauf - 2:0 für Düsseldorf!

Durch die Niederlage verpassen die Dortmunder erneut Anschluss zu Spitzenreiter KFC Uerdingen zu schaffen. Schon am Freitag geht es für die Fortuna gegen Spitzenreiter Uerdingen weiter, während auch Dortmund mit dem Heimspiel gegen Tabellennachbar Wuppertal die nächste schwierige Aufgabe bevorsteht.