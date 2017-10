Am Wochenende steht in der Fußball-Bundesliga der 9. Spieltag auf dem Programm. Mit dem Spiel am Freitagabend zwischen Schalke und Mainz wird die 9. Runde eingeläutet.

Mit Sicherheit wäre Maik Walpurgis am 9. Spieltag lieber mittendrin im Geschehen anstatt nur der RevierSport-Experte zu sein. Doch nach dem Abstieg mit dem FC Ingolstadt wurde der 44-jährige Fußballlehrer nach nur wenigen Spieltagen im Unterhaus bei den Schanzern beurlaubt. Wir haben uns mit dem ehemaligen Trainer des VfL Osnabrück und der Sportfreunde Lotte über seine aktuelle Situation unterhalten.

Maik Walpurgis, was haben Sie in den letzten Wochen gemacht?

Ich schaue mir viele Spiele in unterschiedlichen Ligen an und bilde mich fort. Gleichzeitig verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie und genieße die gemeinsame Zeit.

Gab es in den letzten Wochen, Monaten auch interessante Optionen für einen neuen Job?

Es gibt die eine oder andere Anfrage. Ich habe für mich beschlossen, dass ich nach der tollen, aber auch sehr intensiven Zeit in Ingolstadt erst einmal eine kleine Pause mache. Ich benötige den nötigen Abstand und eine gute Reflektion, bevor ich eine neue Herausforderung annehme.

Was planen Sie für die nahe Zukunft?

In nächster Zeit plane ich eine Hospitation in England. Ich werde mehrere Wochen auf der Insel verbringen, mich mit einigen Trainerkollegen austauschen und mir neue Anregungen holen. Der englische Fußball hat mich schon immer interessiert und hat durch viele internationale Trainer eine enorme Tiefe an unterschiedlichen Ideen und fußballerischen Lösungen.

Verfolgen Sie noch Ihre Ex-Vereine Lotte, Osnabrück und Ingolstadt?

Ja natürlich. Ich habe gerne, mit großer Freude und Begeisterung für diese Vereine gearbeitet. Daher verfolge ich diese Vereine auch sehr intensiv und drücke den Verantwortlichen die Daumen, dass sie die Ziele erreichen.

