Vor dem Schalker Training am Dienstag gab es von den Kollegen Applaus für Bastian Oczipka, denn dessen Nachwuchs ist endlich da.

Die Geburt seines Sohnes Paul fiel auf den trainingsfreien Montag: Um 12.15 Uhr brachte seine Ehefrau Nadine den Stammhalter zur Welt. Die Geburt war längst überfällig, eigentlich war sie schon für die Zeit in der Länderspielpause errechnet worden. Vor dem Spiel zuletzt in Berlin war Oczipka im Baby-Alarm-Modus, konnte dann aber doch beim 2:0-Sieg mitwirken. Am Freitag gegen Mainz wird er nun garantiert beflügelt aufspielen.

Thilo Kehrer hingegen war am Dienstag nicht auf dem Trainingsplatz: Der Abwehrspieler trainierte nur intern, weil er in den vergangenen Wochen viele Spiele absolvieren musste – so auch mit der U21-Nationalmannschaft auf dem Kunstrasen in Norwegen. Am Mittwoch soll Kehrer wieder ganz normal mit der Schalker Mannschaft trainieren. Wann Matija Nastasic (Knochenödem) und Pablo Insua (Rippenfellentzündung) wieder am Ball sein können, steht dagegen noch nicht fest.