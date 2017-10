Am Mittwoch steigt im Niederrheinpokal-Achtelfinale das Stadtderby zwischen dem Oberligisten ETB SW Essen und dem Regionalligisten Rot-Weiss Essen. Anstoß am Uhlenkrug ist um 19 Uhr.

Im Anschluss an die Partie wird in der Stadiongaststätte des ETB gegen 21 Uhr das Viertelfinale ausgelost.

Bislang haben sich folgende Mannschaften für die Viertelfinal-Auslosung qualifiziert:

FSV Duisburg

KFC Uerdingen 05

TuRU Düsseldorf

TV Jahn Hiesfeld

SV Scherpenberg

Wuppertaler SV

Der Sieger aus der Partie ETB gegen RWE und

der Sieger aus dem Spiel Rot-Weiß Oberhausen gegen SC Düsseldorf-West (Oberliga Niederrhein), die auch am Mittwoch (19:30 Uhr) aufeinander treffen, kommen zu den sechs Teams noch hinzu.

Dann sind es nur noch zwei Spiele bis zum Finale. Und dieses wird erneut in einem großen Rahmen ausgetragen. Denn der Termin für den nächsten Finaltag der Amateure steht fest. Die ARD überträgt erneut live.

Am Pfingstmontag 2018 (21. Mai) werden 21 Spiele ausgetragen. Die Finalspiele der Landespokalwettbewerbe finden seit zwei Jahren alle am gleichen Tag statt und werden von der ARD in drei Konferenzen übertragen. Die Quoten waren beachtlich. Im Vorjahr schalteten bis zu 2,27 Millionen Zuschauer ein. Fast 100.000 Besuchen verfolgten die Endspiele zudem in den Stadien.

Dr. Rainer Koch, der 1. DFB-Vizepräsident Amateure, erklärte: "Die Erfahrungen aus den ersten beiden Jahren sind absolut positiv. Bis zu 2,27 Millionen TV-Zuschauer und die vielen Fans in den Stadien belegen die Attraktivität des Events. Der Finaltag der Amateure ist ein Fußball-Spektakel, das seine eigenen Geschichten schreibt. Und die Gewinner haben dann die Chance auf das große Los im DFB-Pokal."

Und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth ergänzte: "Der Finaltag hat sich auf Anhieb zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, er bietet den Landespokalen und dem Amateurfußball eine perfekte Bühne. Wir können uns wieder auf ein großartiges Fußballfest freuen."