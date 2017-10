Für Sokratis ist klar, dass Borussia Dortmund beide Spiele in der Champions League gegen Apoel Nikosia gewinnen muss.

Aber der BVB-Spieler warnt. Der Grieche Sokratis ist der einzige aus dem Kader von Borussia Dortmund, der das GSP-Stadion schon näher kennt: Vor einer Woche trat er hier mit seiner Nationalmannschaft gegen Zypern an und gewann 2:1. Nun geht es am Dienstagabend (20.45 Uhr) gegen Apoel Nikosia – und Sokratis ist abermals als Abwehrchef gefragt.

Was ist Ihre Erinnerung an das Stadion?

Das ist ein sehr gutes Stadion, eine schöne Atmosphäre. Wir wissen allerdings nicht, wie der Rasen sein wird. Das wird ein schwieriges Spiel, aber unser Ziel ist natürlich, zu gewinnen.

Sie haben in der Champions League und auch gegen Leipzig defensiv nicht immer gut ausgesehen. Gab es Gesprächsbedarf in der Abwehr oder der ganzen Mannschaft – oder wurde das dem Trainer überlassen?

Da haben wir sicherlich keine guten Spiele geliefert. Natürlich hat der Trainer mit uns analysiert, was wir richtig und was wir nicht gut gemacht haben. Und natürlich war das Spiel gegen Leipzig eine große Lektion – das müssen wir deutlich besser machen.

Was erwarten Sie von Apoel Nikosia?

Apoel ist eine gute Mannschaft, besonders in den letzten Jahren. Das wird ein schwieriges Spiel – aber wir müssen und wollen beide Spiele gegen Apoel gewinnen.