MSV-Verteidiger Nico Klotz verfolgte das Spiel seiner Kollegen gegen Eintracht Braunschweig am Freitag von der Tribüne aus.

Der Abwehrspieler des Fußball-Zweitligisten trug einen Schuh offen - und das aus gutem Grund. Klotz laboriert an einem Bruch des kleinen Zehs.

Kleiner Zeh, große Schmerzen: Auch mit Spritzen und Tapes wäre ein Einsatz des Verteidigers nicht möglich gewesen, wobei sich MSV-Trainer Ilia Gruev ohnehin für Enis Hajri als Rechtsverteidiger entschieden hatte.

Gestern nahmen die MSV-Profis die Vorbereitung auf das nächste Spiel in Kaiserslautern (Sonntag, 13.30 Uhr) in Angriff. Klotz war dabei, musste sich aber verletzungsbedingt auf eine Laufeinheit beschränken. Das war für Ex-Kapitän Branimir Bajic nicht möglich. Der Bosnier laboriert weiterhin an Rückenbeschwerden und begab sich somit vertrauensvoll in die Hände der Physiotherapeuten. Bajic feiert am Donnerstag übrigens seinen 38. Geburtstag. Rekordspieler ist „Baja“ schon jetzt: Er ist aktuell der älteste Spieler der 2. Bundesliga.

Zweitältester MSV-Spieler ist Enis Hajri, der am Freitag auf der rechten Abwehrseite eine überzeugende Vorstellung ablieferte. Am Sonntag wird der 34-Jährige an seiner alten Wirkungsstätte gefordert sein. Die Fahrt nach Kaiserslautern wird für Hajri allerdings eine normale Dienstreise sein.

„Es ist schön, mal wieder dorthin zu kommen. Aber aus der damaligen Mannschaft ist kaum noch jemand beim FCK. Deshalb ist es für mich ein Spiel wie jedes andere auch“, so Enis Hajri. Er stand von 2012 bis 2014 am Betzenberg unter Vertrag, bestritt aber nur sechs Spiele für die Roten Teufel. Zwischenzeitlich kickte er auf Leihbasis beim FC Homburg.