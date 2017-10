Er ist Publikumsmagnet, Aushängeschild, Maskottchen und bringt Kinderaugen zum Leuchten: der Grotifant. Nun sucht der KFC Uerdingen jemanden, der diese Rolle ausfüllt.

So nahe wie der Grotifant ist kaum jemand am Spielgeschehen. Er jubelt mit den Spielern, feuert das Publikum an und erlebt jedes Tor hautnah.

Nun sucht der KFC einen Ehrenamtler oder natürlich auch eine Ehrenamtlerin, der oder die Lust auf diesen dauerhaften Job hat. Der erste Einsatz ist für das Spiel gegen den SC Wiedenbrück am 10. November. Für die Suche hat der KFC zusammen mit der Stadionzeitung einen kleinen Bewerbungsbogen erstellt, der unter diesem Link heruntergeladen werden kann. Der ausgefüllte Bogen kann per Post an die Geschäftsstelle oder digital an jan.filipzik@kfc-uerdingen.de geschickt werden.

Alternativ kann eine Bewerbung auch formlos per E-Mail geschickt werden - dabei bitte unbedingt den vollen Namen, das Alter und eine Telefonnummer angeben.