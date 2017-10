Die personelle Lage bei Borussia Dortmund ist vor dem Spiel bei Apoel Nikosia angespannt. Immerhin ist ein Leistungsträger wieder eine ernsthafte Option.

Der Kapitän war dabei, als sich Borussia Dortmund am Montagmorgen am Dortmunder Flughafen auf den Weg nach Zypern machte. Und zur Überraschung der meisten Beobachter reiste Marcel Schmelzer nicht nur als moralische Unterstützung für das Champions-League-Spiel gegen Apoel Nikosia (Dienstag, 20.45 Uhr/live in unserem Ticker) mit, sondern als ernsthafte sportlich Option: "Ich habe jetzt dreimal mit der Mannschaft trainiert", sagte er. "Ich fliege jetzt mit, um heute Nachmittag auch zu trainieren, danach entscheiden wir, was Sinn ergibt." Damit ist der Linksverteidiger fünf Wochen nach seinem erneuten Außenband-Teilriss schon wieder dabei - und damit früher als erwartet.

Er wird auch dringend benötigt, denn die Not auf den defensiven Außenbahnen ist groß beim BVB: Erik Durm, Raphael Guerreiro und Lukasz Piszczek fehlen verletzt - und das noch einige Zeit. Jeremy Toljan hat bislang noch nicht nachgewiesen, dass er den BVB entscheidend voranbringt, beim 2:3 gegen RB Leipzig erwischte er einen rabenschwarzen Tag. Bleibt Dan-Axel Zagadou, der allerdings gelernter Innenverteidiger ist, seine Sache außen bislang aber zumindest sehr solide macht.

Fraglich ist dennoch, ob Trainer Peter Bosz einen Einsatz Schmelzers bereits wagt, oder vor den folgenden schweren Partien unter anderem gegen Eintracht Frankfurt den FC Bayern München kein Risiko eingeht – denn eine erneute Verletzung des Kapitäns wäre angesichts der angespannten Personallage fatal. Denn gegen Nikosia ist der BVB ohnehin bei allen personellen Konstellationen Favorit - muss aber auch dringend gewinnen, um seine Chance auf das Weiterkommen in der Champions League zu wahren. Denn die Partien gegen Real Madrid und Tottenham Hotspur gingen jeweils 1:3 verloren. "Zusätzlichen Druck verspüren wir nicht", sagte Schmelzer dennoch. "Es muss der Anspruch von Borussia Dortmund sein, bei Apoel Nikosia zu gewinnen."