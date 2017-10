Mit der SSV Buer ist in der Landesliga offensichtlich wieder zu rechnen. Nach einer schwächeren Phase im September haben sich die Rothosen jetzt eindrucksvoll zurückgemeldet.

An diesem Sonntag errangen sie mit dem 7:0 im Kreisderby gegen den SV Zweckel den dritten Sieg in Folge.

Der SV Zweckel stellt momentan nicht das Maß aller Dinge in der Staffel 3 dar. In dieser Verfassung wird der Klub aus dem Gladbecker Norden den dritten Abstieg hinter-einander nicht vermeiden können. „Es ist mir ein Rätsel, warum die Horster eine Woche zuvor gegen diese Mannschaft nicht über ein torloses Remis hinauskamen“, merkte Buers Trainer Holger Siska an.

Woberschal trifft zur Führung

Seine Mannschaft tat sich gegen den SVZ in der Anfangsphase ebenfalls schwer, weil sie in der Defensive nicht konsequent zu Werke ging. Das 1:0 durch Tim Woberschal fiel erst zehn Minuten vor der Pause und war der Dosenöffner zum Kantersieg. Kurz darauf erhöhte Mike Rogowski nach schöner Vorarbeit von Alexander Buda auf 2:0 (39.).

Nachdem ein Gäste-Akteur zum Abschluss der ersten Halbzeit die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, ging es nur noch um die Höhe des Sieges für den Gastgeber. Marvin Sell leitete den Reigen der fünf Treffer nach der Pause nach einer sehenswerten Kombination mit Julian Hellmich ein (48.). Danach netzten noch einmal Mike Rogowski (61.), Marvin Polczinski (63.) und zweimal Julian Hellmich (74., 80.) ein.

Die Zweckeler ließen nach der Pause die Flügel hängen, während man den Bueranern anmerkte, dass ihnen das Spiel richtig Spaß machte. „Es gab diesmal nichts zu meckern“, teilte Holger Siska mit einem zufriedenen Schmunzeln mit.

Buer mit einem starken Lauf



Nach dem 3:2 gegen Günnigfeld, dem 3:1 in Obersprockhövel und dem 7:0 gegen Zweckel stellt sich die Frage: Kann sich Buer jetzt in einen Flow spielen? „Ich hätte nichts dagegen und würde mich nicht wehren“, sagt Siska. „Aber wir sollten die Füße auf dem Boden halten. Wir sind nach den negativen Erlebnissen im September ruhig geblieben, wir sollten auch jetzt konzentriert und zielorientiert weiterarbeiten.“