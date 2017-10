Am Samstag feierte er in Berlin beim 2:0-Erfolg der Königsblauen nach fünfeinhalb Monaten Pause sein Comeback in der Bundesliga.

In der 87. Minute wurde Allessandro Schöpf im Olympiastadion für Max Meyer eingewechselt. 24 Stunden später konnte der 23-Jährige im Oberliga-Team der Königsblauen 65 Minuten unter Beweis stellen, dass er seinen Teilabriss im Kreuzband endgültig überwunden hat und wieder auf dem Weg zu alter Form ist. Zusammen mit Fabian Reese unterstützte der österreichische Nationalspieler die zweite Mannschaft der Königsblauen. Und hinterließ dabei einen bleibenden Eindruck. Sportlich wie menschlich. Beim 4:0 gegen die Sportfreunde Siegen war „Schöpfi“ eine Stunde lang der überragende Mann auf dem Platz. Den zweiten Treffer erzielte er selbst. Den ersten bereitete er vor. Schöpf war Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Knappen. „Man hat gesehen, warum sie Profis sind“, lobte Trainer Onur Cinel und bezog Reese in das Lob mit ein. „Sie haben uns geholfen mit ihrer Zielstrebigkeit und Qualität und haben auch super nach hinten gearbeitet. Das war ein gutes Beispiel für unsere Jungs, wie Fußball auch geht.“ Als Schöpf nach 64 Minuten ausgewechselt wurde, setzte er sich für die restliche Spieldauer mit auf die Bank und nahm wie Reese auch am Mannschaftskreis nach dem Spiel teil. „Ich versuche auch bei den Amateuren mein Bestes zu geben, nicht nur bei den Profis“, erklärte Schöpf anschließend gegenüber RevierSport. „Wenn ich schon mal hier bin, versuche ich mich auch perfekt zu integrieren und mit den Jungs Spaß zu haben. Und es hat Spaß gemacht.“ Schöpf und Reese, die von Thilo Kehrer, Weston McKennie, Franco Di Santo und dessen Hund auf der provisorischen Parkhaus-Tribüne unterstützt wurden, waren bereits vor dem vereinbarten Zeitpunkt am Treffpunkt. „Sie sind bereits mit lachenden Gesichtern hier angekommen und hatten richtig Bock auf das Spiel. Das war sportlich und menschlich klasse“, war Cinel begeistert. „Sie haben sich voll rein geschmissen, wie jeder andere Spieler auch. Sie haben sich mit der Mannschaft auseinandergesetzt. Sie waren ganz klar Teil dieser Mannschaft.“ Schöpf selbst gab die Blumen zurück: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und verdient 4:0 gewonnen. Wir haben gut nach vorne gespielt, immer wieder Nadelstiche gesetzt und zur richtigen Zeit die Tore gemacht. Es war ein rundum verdienter und gelungener Sieg. Dennoch geht der Österreicher davon aus, dass seine Abstellung eine einmalige Sache war. „Ich bin natürlich froh, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Und es war wichtig für mich, Spielpraxis zu bekommen und den Spielrythmus wieder zu finden. Es ist immer etwas anderes, ob du trainierst oder ein Spiel bestreitest. Aber jetzt freue ich mich, dass ich wieder zu 100 Prozent bei der Profi-Mannschaft bin. Nach dem Sieg in Berlin wollen wir am Freitag gegen Mainz 05 unbedingt nachlegen.“

Zur Startseite