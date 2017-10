Fortuna Bredeney kam gegen den FSV Kettwig mit 1:6 unter die Räder.

Kettwig ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Der Gast überrannte Bredeney förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Wann findet Fortuna Bredeney die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen den FSV setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutscht. Im Angriff weist Bredeney deutliche Schwächen auf, was die nur neun geschossenen Treffer eindeutig belegen. Die sportliche Misere – in den letzten acht Spielen gelang dem Gastgeber kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt die Bredeneyer nur auf Rang 15. Fortuna Bredeney kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile sechs zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz.

Nach dem klaren Erfolg über Bredeney festigt der FSV Kettwig den zweiten Tabellenplatz. Mit 31 geschossenen Toren gehört Kettwig offensiv zur Crème de la Crème der Kreisliga A Essen – Gruppe 2. Neun Spiele währt bereits die Serie, in der die Kettwiger ungeschlagen ist. Der FSV bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der FSV Kettwig sieben Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Fortuna Bredeney tritt am Sonntag beim Heisinger SV an. Kettwig hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 29.10.2017 gegen SuS Niederbonsfeld.