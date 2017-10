Ein wahres Torfestival lieferten sich der FC Roj und Union Lüdinghausen, das schließlich mit 4:5 endete.

Lüdinghausen wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Am Ende hieß es für den Gast: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei Roj.

Durch diese Niederlage fällt der FC Roj in der Tabelle auf Platz zehn. Der Gastgeber verliert nach der vierten Pleite weiter an Boden.

Im Klassement macht Union Lüdinghausen einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Die Unioner ist seit vier Spielen unbezwungen. Der Türk. SC Hamm tritt am kommenden Sonntag bei Roj an, Lüdinghausen empfängt am selben Tag den VfL Kamen.