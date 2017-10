Nichts zu holen gab es für den Holzwickeder SC 2 beim Türk.

SC Hamm. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 1:0. Die Experten wiesen Holzwickeder SC 2 vor dem Match gegen Türk. SC Hamm die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 1:0 zugunsten von Hamm.

Die drei ergatterten Zähler haben für den Türk. SC Hamm das Verlassen der letzten Tabellenposition zur Folge. Mit nur neun Treffern stellt die Hammer den harmlosesten Angriff der Bezirksliga Westfalen 8. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte Hamm endlich wieder einmal drei Punkte. Der Türk. SC Hamm bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten.

Durch diese Niederlage fällt Holzwickede in der Tabelle auf Platz acht. In den letzten fünf Spielen war für den Gast noch Luft nach oben. Sieben von 15 möglichen Zählern sammelte die Holzwickeder ein. Nächster Prüfstein für Hamm ist der FC Roj (Sonntag, 15:00 Uhr). Der HSC 2 misst sich am selben Tag mit dem BV Brambauer-Lünen (15:00 Uhr).