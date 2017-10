Beim SC Düsseldorf-West gab es für den DSC 99 Düsseldorf nichts zu holen.

Der Gast verlor das Spiel mit 1:5. Düsseldorf-West ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Der SC Düsseldorf-West brachte im Vergleich zum letzten Spiel Hobson-Mc Veigh, Omote und Nakamura für Cetin, Bobyrew und Gyasi von Beginn an. Ein Doppelpack brachte Düsseldorf-West in eine komfortable Position: Ryutaro Omote war gleich zweimal zur Stelle (5./27.). 100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SC West schlägt – bejubelten in der 34. Minute den Treffer von Fabian Stutz zum 3:0. Marcel Ewertz baute den Vorsprung des SC Düsseldorf-West in der 41. Minute aus. Die Düsseldorfer gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Zum Seitenwechsel ersetzte Minister Antwi vom DSC 99 Düsseldorf seinen Teamkameraden Benjamin Flott. Merveil Nzanza Tekadiomona, der von der Bank für Tim Christopher Becker kam, sollte für neue Impulse bei Düsseldorf sorgen (58.). Düsseldorf-West musste den Treffer von Tekadiomona zum 1:4 hinnehmen (70.). Anton Bobyrew besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den SC West (73.). Letztlich feierte der SC Düsseldorf-West gegen den DSC 99 nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Das Resultat wirkt sich positiv auf die Tabellenposition von Düsseldorf-West aus und bringt eine Verbesserung auf Platz zwei ein. Erfolgsgarant des SC West ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 27 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg baut der SC Düsseldorf-West die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Düsseldorf-West sechs Siege, vier Remis und kassierte erst eine Niederlage.

Wann findet der DSC 99 Düsseldorf die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SC West setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutscht. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Düsseldorf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 35 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Oberliga Niederrhein. Der DSC 99 musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der DSC 99 Düsseldorf insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der SC Düsseldorf-West wandert mit nun 22 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Düsseldorf gegenwärtig trist aussieht. Als Nächstes steht für Düsseldorf-West eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den 1. FC Monheim. Der DSC 99 empfängt – ebenfalls am Sonntag – den VfR Krefeld-Fischeln.