VfR Krefeld-Fischeln war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Der VfR Krefeld-Fischeln startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Akarca und Norf für Tasci und Asenso. Auch Ratingen 04/19 stellte um und begann mit Burdzik, Ari, Krampe und Penan für Erginer, Päffgen, Raschka und Bosnjak.

Ratingen ging durch Phil Spillmann in der 28. Minute in Führung. Timo Krampe versenkte die Kugel zum 2:0 (38.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Yannick Wollert, als er das 3:0 für Ratingen 04/19 besorgte (41.). Die 100 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Erkan Ari noch einmal zu: 4:0 stand es nun aus Sicht des Gasts (45.). Die Ratinger dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Zum Seitenwechsel ersetzten Semih Ergin und Philip Reichardt per Doppelwechsel ihre Mannschaftskameraden Dustin Orlean und Quin Johannes Hendrika Kruijsen auf dem Spielfeld. Emre Özkaya war es, der in der 65. Minute den Ball im Tor von Ratingen unterbrachte. Luka Bosnjak, der von der Bank für Wollert kam, sollte für neue Impulse bei Ratingen 04/19 sorgen (78.). Mit dem 5:1 für Ratingen von Bosnjak hatte das Spiel seinen Sieger in der 80. Minute eigentlich schon gefunden. Letztlich fuhr die Germania einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Ratingen 04/19 siegte klar gegen Krefeld-Fischeln.

Wann bekommt der VfR die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Ratingen gerät man immer weiter in die Bredouille. Die Ausbeute der Offensive ist beim VfR Krefeld-Fischeln verbesserungswürdig, was man an den erst 14 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In den letzten fünf Partien ließ der Gastgeber zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier. Vor heimischer Kulisse bleibt die Krefelder weiter sieglos. Krefeld-Fischeln musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der VfR insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Trotz des Sieges bleibt Ratingen 04/19 auf Platz elf. Nächster Prüfstein für den VfR Krefeld-Fischeln ist auf gegnerischer Anlage der DSC 99 Düsseldorf (Sonntag, 15:30 Uhr). Ratingen misst sich am gleichen Tag mit der SSVg Velbert.