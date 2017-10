Der Heisinger SV kam am Sonntag zu einem 3:1-Erfolg gegen SC Werden-Heidhausen.

Heising ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Der HSV begann die Partie mit fünf neuen Gesichtern in der Anfangsformation. Für Robert, Penders, Jung, Behrendt und Hußmann waren Schmidt, Schmidt, Kröhnert, Dzierzon und Mackowski dabei. Die 90 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Matthias Bednarski brachte Werden-Heidhausen bereits in der achten Minute in Front. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Erhan Azatoglu zum Ausgleich für den Heisinger SV. Mit einem Unentschieden ging es für beide Teams in die Halbzeitpause. Von den beiden Kontrahenten fand Heising besser in den zweiten Durchgang, zumindest was die Torerfolge anging. Mario Schütt vollendete zur 2:1-Führung (57.). In der 70. Minute stellte SC Werden-Heidhausen personell um: Per Doppelwechsel kamen Maurice Schmidt und Jason Munsch auf den Platz und ersetzten Philipp Sonnenschein und Jan Hicking. Yannick Kowald stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für den HSV her (86.). Am Schluss siegte der Gast gegen Werden-Heidhausen.

Durch diese Niederlage fällt SC Werden-Heidhausen in der Tabelle auf Platz sechs. Die Situation bei Werden-Heidhausen bleibt angespannt. Gegen den Heisinger SV kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Heising hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Die Defensive des Spitzenreiters (sechs Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Kreisliga A Essen – Gruppe 2 zu bieten hat. Am kommenden Sonntag trifft SC Werden-Heidhausen auf die Zweitvertretung des SV Burgaltendorf, der HSV spielt am selben Tag gegen Fortuna Bredeney.