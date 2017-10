Türkiyemspor Essen ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Der FC Stoppenberg nahm in der Startelf vier Veränderungen vor und begann die Partie mit Wesarg, Ritter, Paulsen und Friedeboldt statt Schmelter, Schwojer, Azeez und Caki. Auch Türkiyemspor tauschte auf drei Positionen. Dort standen Colak, Karaca und Uzuner für Daglioglu, Gaygusuz und Obulueze in der Startformation.

Die 50 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Ferhat Yalcin brachte Türkiyemspor Essen bereits in der fünften Minute in Front. Doppelpack für den Gast: Nach seinem ersten Tor (25.) markierte Halil Erciyas wenig später seinen zweiten Treffer (27.). Stoppenberg verkürzte den Rückstand in der 32. Minute durch einen Elfmeter von Pierre Paulsen auf 1:3. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Janik Noah Eichmann auf Seiten des Gastgebers das 2:3 (42.). Türkiyemspor hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit baute Türkiyemspor Essen den eigenen Vorsprung aus. Isa Karaca traf zum 4:2 (50.). In der 54. Minute brachte Robin Friedeboldt den Ball im Netz von Türkiyemspor unter. Die Freude des FCS über den Anschlusstreffer währte allerdings nicht lange. Karaca (61.), Tayfun Gaygusuz (69.) und Burak Bayram (80.) ließen an der Dominanz von Türkiyemspor Essen keinen Zweifel aufkommen. Gaygusuz, der von der Bank für Erciyas kam, sollte für neue Impulse bei Türkiyemspor sorgen (63.). Mit dem Schlusspfiff durch Oguz Öztas gewann Türkiyemspor Essen gegen den FC Stoppenberg.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Türkiyemspor – Stoppenberg bleibt weiter unten drin. Der FCS musste schon 28 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Türkiyemspor Essen hat die Krise des FC Stoppenberg verschärft. Der Aufsteiger musste bereits den sechsten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Nach diesem Erfolg steht Türkiyemspor auf dem vierten Platz der Kreisliga A Essen – Gruppe 1. Offensiv kann Türkiyemspor Essen in der Kreisliga A Essen – Gruppe 1 kaum jemand das Wasser reichen, was die 31 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Saison von Türkiyemspor verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von fünf Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Vor heimischem Publikum trifft Stoppenberg am nächsten Sonntag auf den SuS Haarzopf, während Türkiyemspor Essen am selben Tag den ESC Preußen Essen in Empfang nimmt.