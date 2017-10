Der Hamminkelner SV erteilte dem SV Emmerich-Vrasselt eine Lehrstunde und gewann schließlich mit 5:0.

SV Emmerich-Vrasselt war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Bei Emmerich-Vrasselt standen diesmal Buscher, Wirtz und Weyenberg statt Offergeld, Brouwer und Altun auf dem Platz. Auch Hamminkeln veränderte die Startelf und schickte Klump und Hollenberg für Götz und Storm auf das Feld.

Pascal Krause brachte den HSV in der elften Minute in Front. Tom Wirtz nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 16. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Hamminkelner SV. Beim SV Emmerich-Vrasselt kam zu Beginn der zweiten Hälfte Moritz Remke für Marcel Flietel in die Partie. Bei einem Doppelwechsel in der 61. Minute lösten Hendric Storm und Tobias Quartsteg die Teamkollegen Tom Lennart Klump und Lars Klein Hitpaß auf dem Feld ab. Das 3:0 für Hamminkeln stellte Wirtz sicher. In der 72. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Johannes Götz, der von der Bank für Peter Hütten kam, sollte für neue Impulse beim HSV sorgen (75.). Die letzten Zweifel der 100 Zuschauer am Sieg des Hamminkelner SV waren ausgeräumt, als Storm in der 80. Minute das 4:0 schoss. Götz besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Hamminkeln (83.). Die Hamminkelner überrannte Emmerich-Vrasselt förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Der SV Emmerich-Vrasselt rutscht mit dieser Niederlage auf den zwölften Tabellenplatz ab. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim Gastgeber noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der HSV ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die achte Position vorgerückt. Durch den klaren Erfolg über Emmerich-Vrasselt ist der Hamminkelner SV weiter im Aufwind. Während der SV Emmerich-Vrasselt am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) bei Adler Osterfeld gastiert, duelliert sich Hamminkeln zeitgleich mit dem SC Buschhausen 1912.