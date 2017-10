Durch ein 2:0 holt sich der FC Kray in der Partie gegen den VfL Repelen drei Punkte.

Kray ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der Gastgeber mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Elouriachi und Allie für Eren und Uzun. Auch Repelen baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Becker, Akdas, Ameti und Celik anstatt Nowicki, Maciejewski, Özcan und Kizaki.

Nach nur sieben Minuten verließ Celil Kuzu von FC Kray das Feld, Milan Delevic kam in die Partie. Bis zur Pause gelang es keinem Team, den Ball im gegnerischen Tor zu platzieren, und so gingen die beiden Kontrahenten torlos in die Kabinen. Anstelle von Arne Becker war nach Wiederbeginn Lukas Nowicki für den VfL im Spiel. 210 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den FCK schlägt – bejubelten in der 55. Minute den Treffer von Kevin Steuke zum 1:0. Eigentlich war der VfL Repelen schon geschlagen, als Mohamed Allie das Leder zum 0:2 über die Linie beförderte (58.). Schlussendlich verbuchte der FC Kray gegen Repelen einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit dem Zu-null-Sieg festigt Kray die Position im oberen Tabellendrittel. Die Offensive des Absteigers in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 27-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch dem VfL gelang dies heute nicht besonders gut. Der FCK sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon sieben vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Trotz der Niederlage bleibt der VfL Repelen auf Platz 15. Insbesondere an vorderster Front kommt der Gast nicht zur Entfaltung, sodass nur acht erzielte Treffer auf das Konto von Repelen gehen. Mit insgesamt 22 Zählern befindet sich der FC Kray voll im Fahrwasser. Die Formkurve des VfL dagegen zeigt nach unten. Am nächsten Sonntag (15:30 Uhr) reist Kray zum SV Schwafheim, am gleichen Tag begrüßt der VfL Repelen den SV Scherpenberg vor heimischem Publikum.