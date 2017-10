Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim SV Hönnepel-Niedermörmter Chciuk und Hermsen für Kilic und Kimbakidila aufliefen, starteten bei der SF Hamborn 07 Gronemann, Gehle, Neul und Kilinc statt Stuber, Schneider, Bothe und Ünal.

In der zwölften Minute verwandelte Raffael Schütz einen Elfmeter zum 1:0 für Hamborn. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Zum Seitenwechsel ersetzte Prince Kimbakidila von Hönnepel seinen Teamkameraden Lukas Weiß. Schütz schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (69.). David Gehle stellte in den Schlussminuten schließlich noch einen Treffer für die Löwen sicher (85.). Am Schluss gewann der Aufsteiger gegen den SV Hö-Nie.

Durch diese Niederlage fällt der SV Hönnepel-Niedermörmter in der Tabelle auf Platz 14. In den letzten fünf Partien ließ der Gastgeber zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier. Der Absteiger kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile sechs zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Durch die drei Punkte gegen Hönnepel verbessert sich die SF Hamborn 07 auf Platz zwölf. Durch den klaren Erfolg über den SV Hö-Nie ist Hamborn weiter im Aufwind. Nächster Prüfstein für den SV Hönnepel-Niedermörmter ist der ESC Rellinghausen auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). Die Löwen misst sich zur selben Zeit mit dem SV Burgaltendorf.