Der SV Sodingen ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Beim SV Hilbeck standen diesmal Yilmaz, Toy, Neumann und Grasteit statt Wichert, Köhler, Idczak und Bockelbrink auf dem Platz. Auch Sodingen veränderte die Startelf und schickte Mauroff und Bakenecker für Ajeti und Yigit auf das Feld.

Die 70 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Peter Elbers brachte den SV Sodingen bereits in der zehnten Minute in Front. Jetzt erst recht, dachte sich Vahit Yilmaz, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (15.). Marco Bakenecker brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Sodingen über die Linie (20.). Noch vor der Halbzeit legte Elbers seinen zweiten Treffer nach (41.). Mit der Führung für den SV Sodingen ging es in die Kabine. Bei Hilbeck kam zu Beginn der zweiten Hälfte Emre Temiz für Ahmet Cirak in die Partie. Jörg Kostrzewa, der von der Bank für Christian Mengert kam, sollte für neue Impulse bei Sodingen sorgen (54.). Mit dem 4:1 für den Gast von Tobias Mauroff hatte das Spiel seinen Sieger in der 79. Minute eigentlich schon gefunden. Kostrzewa stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:1 für den SV Sodingen her (86.). Letztlich fuhr die Sodinger einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Sodingen siegte klar gegen den SV Hilbeck.

Die Abwehrprobleme von Hilbeck bleiben akut, sodass der Gastgeber weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Auf den SV Hilbeck passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste die Hilbecker bereits 27 Gegentreffer hinnehmen. Der letzte Dreier liegt für Hilbeck bereits drei Spiele zurück.

Der Sieg hat Auswirkungen auf die Tabelle, wo der SV Sodingen nun auf dem dritten Platz steht. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Sodingen stets gesorgt, mehr Tore als der SV Sodingen (27) markierte nämlich niemand in der Landesliga Westfalen 3. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Sodingen zu besiegen. Mit dem Sieg baut der SV Sodingen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Sodingen sechs Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Kommende Woche tritt der SV Hilbeck bei Arminia Marten an (Sonntag, 15:00 Uhr), parallel genießt der SV Sodingen Heimrecht gegen SW Wattenscheid.