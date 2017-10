Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Arminia Bielefeld gegen Viktoria Köln.

Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Bielefeld nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Bairamov und Ayyildiz statt Dogan und Temin. Auch Köln tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Arfaoui und Siebertz für Ballo und Bilgic in der Startformation.

In der 39. Minute verwandelte Noel Ben Arfaoui einen Elfmeter zum 1:0 für die Viktoria. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Tom Haßheider vom DSC den Platz. Für ihn spielte Bjarne Pudel weiter (49.). Sören Borchert, der von der Bank für Melik Aziz Ben El Ouahmi kam, sollte für neue Impulse beim Gastgeber sorgen (52.). 100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Arminia Bielefeld schlägt – bejubelten in der 67. Minute den Treffer von Borchert zum 1:1. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Lasse Holst die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt Bielefeld in der Tabelle auf Platz acht. Mit dem Gewinnen tat sich die Bielefelder zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt Viktoria Köln den elften Platz in der Tabelle ein. Der Gast rutscht weiter ab und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier. Nächster Prüfstein für den DSC ist der Hombrucher SV auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 11:00). Köln misst sich zur selben Zeit mit dem FC Schalke 04.