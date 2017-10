Der FC Schalke 04 tritt am Sonntag um 15 Uhr in der Oberliga Westfalen gegen die Sportfreunde Siegen an - inklusive Profiverstärkung.

Dabei dürfen sich die Fans auf Prominenz aus dem Profikader freuen. Fabian Reese und Alessandro Schöpf sollen dabei mithelfen, dass die Mannschaft von Trainer Onur Cinel drei Punkte gegen den Regionalliga-Absteiger aus Siegen einfährt.

