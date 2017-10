Zum achten Spieltag der A-Junioren-Bundesliga-West empfing Rot-Weiß Oberhausen Arminia Klosterhardt zum Stadtduell. Die Gäste setzten sich am Ende mit 1:0 (0:0) durch.

Beide Mannschaften konnten vor dem Derby noch ordentlich Selbstbewusstsein tanken: Rot-Weiß Oberhausen ging mit einer Serie von drei Siegen in Folge ins Duell mit dem Nachbarn, Arminia Klosterhardt konnte zuletzt mit einem starken Auftritt beim Unentschieden gegen Borussia Dortmund überzeugen.

Im Duell der beiden Stadtkontrahenten erwischten die rot-weißen Gastgeber zunächst den besseren Start in die Partie und erarbeiteten sich nach einer druckvollen Anfangsviertelstunde der Gäste schnell ein spielerisches Übergewicht. Dabei verpassten es die Hausherren jedoch, die in Durchgang eins die durchaus verdiente Führung zu erzwingen: Erst setzte Theodoros Petrakis das Spielgerät ans Aluminium (15.), dann scheiterte Sefa Topcu aus kürzester Distanz an Arminia-Schlussmann Alexander Kraus (44.). "Wir hatten in der ersten Halbzeit unsere Chancen. Die Anteile waren auf unserer Seite. Wir hatten das Spiel schon im Griff", analysierte RWO-Trainer Dimitrios Pappas die ersten 45 Minuten des Oberhausen-Derbys. Sein Gegenüber stimmte ihm da zu: "Über die gesamte erste Halbzeit betrachtet, hatte RWO leichte Vorteile", erklärte Arminen-Trainer Robin Krüger im Anschluss an die Partie.

Nach dem Seitenwechsel bestrafte Klosterhardt dann die fehlende Konsequenz der Hausherren: Olcay Yilmaz traf nach Vorlage von Salim El Fahmi zum 1:0 für die Arminia (60.).

Im Anschluss an das 1:0 verteidigte Klosterhardt die Führung mit einer tollen kämpferischen Leistung. Immer wieder schmissen sich die Arminen zwischen rot-weiße Versuche, verteidigten in der Defensive "leidenschaftlich", wie Trainer Krüger lobte.

Und obwohl RWO, die nach dem Führungstreffer der tiefstehenden Gäste, das ein oder andere Mal dann doch überlisten konnte, reichte es am Ende nicht mehr für den Ausgleich. Dass es im Falle eines Rückstandes sowieso schwierig werden würde, noch einmal zurückzukommen, ahnte RWO-Trainer Pappas bereits vor der Partie, wie er nach Abpfiff verriet: "Wir wussten, dass es so ein Spiel sein wird: Sie werden nur eine Chance im Spiel haben, und genauso ist es passiert. Und dann schmeißen sie sich natürlich in jeden Ball rein", erklärte der der enttäuschte Ex-Profi.

Am Ende war er ihnen also nicht mehr zu nehmen: Klosterhardt feiert den ersten Sieg in der A-Junioren-Bundesliga. Trainer Krüger war nach Abpfiff überglücklich und lobte seine Schützlinge für den Auftritt im Derby: "Ich freue mich riesig für die Jungs. Wir hatten auch in den Phasen, in denen RWO am Drücker war, mal das nötige Quäntchen Spielglück. Die Mannschaft hat sich die Null hinten verdient."

Der Lohn für den historischen Sieg: Arminia Klosterhardt steht nach dem 8. Spieltag über dem Strich!